Lazio Milan, Ibrahimovic fa RUMORE! ASSENTE all’Olimpico, TUTTI i retroscena sullo svedese

Lazio-Milan, Ibrahimovic fa rumore: lo svedese assente all’Olimpico ufficialmente perchè in vacanza. Scelta che fa discutere

Come riportato da Tuttosport, in casa Milan, nella sfida di ieri sera pareggiata 2-2 con la Lazio all’Olimpico, ha fatto rumore la clamorosa assenza di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, a differenza delle prime due giornate e di tutto il pre-campionato, non era al seguito della squadra.

Una vacanza la motivazione ufficiale del club rossonero: una scelta, scrive la Rosea, particolarmente discutibile in un momento molto delicato per la squadra rossonera.