Laudisa conferma: «Primi contatti tra il Milan e Dybala»

Carlo Laudisa, noto esperto di mercato, ha confermato i primi contatti tra il Milan e Paulo Dybala: le sue dichiarazioni

Intervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, Carlo Laudisa ha parlato così di Dybala:

«L’Inter, prima di prendere Dybala, deve vendere Sanchez e uno tra Dzeko e Correa. Cosa non facile e per questo i nerazzurri hanno preso tempo. Ecco perchè il Milan ci sta facendo più di un pensierino sull’argentino. Ci sarebbero già stati i primi contatti tra le parti. Dybala chiede 7 milioni di euro netti a stagione. Visto che il budget dei rossoneri non è elevatissimo, il Milan dovrà fare delle scelte mirate sul mercato. Ecco perchè l’ipotesi Dybala, che è un parametro zero, può prendere quota».