Lapadula a Sky: «Berlusconi nel cuore, sul riaffrontare il Milan..»

Gianluca Lapadula ha parlato ai microfoni di Sky Sport ricordando tra le varie il presidente Berlusconi e raccontando l’emozione di tornare a San Siro contro il Milan in vista della prossima stagione in Serie A con il Cagliari:

«Dopo la stagione a Pescara sono acquistato dal Milan per volontà di Berlusconi. Mi dispiace che non ci sia più. Ricordo che mi accolse con molto affetto, con qualche battuta, mi ha fatto sciogliere. Lo porterò sempre nel cuore. Sarà un piacere tornare a San Siro, il Milan mi ha dato tantissimo grazie al presidente e alla grande tifoseria, ha segnato me e la mia famiglia. Sono già carico in vista della prossima stagione. La Nazionale del Perù e mister Ranieri mi hanno fatto crescere tanto»