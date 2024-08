Koné Milan, la Roma FA SUL SERIO! Rossoneri sorpassati: Abraham può essere DECISIVO. Tutti i dettagli

Il giornalista Filippo Biafora ha analizzato su X quella che potrebbe essere la trattativa tra la Roma e Koné, obiettivo anche del calciomercato Milan.

PAROLE – «La Roma sta spingendo per arrivare a dama su Kone e in questo momento ha sorpassato il Milan. L’accordo sui 3 mln col calciatore c’è da giorni: è il preferito di De Rossi nel ruolo. Il BM vuole 20 mln, per completare l’operazione serve però la cessione di Abraham».