Kone Milan, il francese stasera avversario dei rossoneri! Aneddoto estivo, non è arrivato a Milanello per colpa loro

Kone Milan, il centrocampista francese della Roma è il grande rimpianto estivo dei rossoneri: ecco come è andata

Come riportato dal Corriere dello Sport, la gara di questa sera tra Milan e Roma avrà anch importanti risvolti alla voce rimpianti nel calciomercato rossonero.

E stasera naturalmente chi vedrà Koné con un po’ di rimpianto saranno soprattutto i rossoneri. Perché il primo club in Italia ad approcciarsi al Gladbach e a trattare con l’agente del francese – tra l’altro lo stesso di Maignan è stato proprio il Milan. Per Ibrahimovic e lo staff la soluzione Manu era più che un’idea, era un progetto per rinforzare il centrocampo con qualità e muscoli, con un giocatore di valore nel presente e di prospettiva per il futuro, e che stasera avrebbe giocato titolare sulla mediana accanto a Fofana, ragazzo nato a Parigi, ad appena dieci chilometri di distanza dalla sua casa a Colombes. Ma cosa è successo allora in estate? La beffa si è concretizzata verso fine agosto a causa della sovrabbondanza di giocatori nella rosa di Fonseca. La permanenza di Bennacer e il ritardo nella cessione di Adli hanno costretto i rossoneri a rallentare la trattativa.