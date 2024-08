Koné Milan, Moncada pronto ad andare in MISSIONE! Le ultimissime NOVITÀ sul centrocampista del Borussia Monchengladbach

Dopo aver messo a segno i colpi Morata, Pavlovic ed Emerson Royal, il calciomercato Milan insiste per regalare a Fonseca almeno un nuovo centrocampista. Fofana del Monaco è la primissima scelta.

Nel caso in cui non si dovesse riuscire a trovare una quadra con il club monegasco, Moncada sarebbe pronto a partire in missione per provare a strappare al Borussia Monchengladbach Manu Koné. Lo riporta Calciomercato.com.