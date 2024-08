Koné Milan in rampa di lancio: l'affare può decollare se... Le CONDIZIONI per il colpo a centrocampo

Koné Milan in rampa di lancio: l’affare può decollare se… Svelate le CONDIZIONI per il colpo a centrocampo

Il calciomercato Milan va ancora a caccia di un rinforzo a centrocampo in questi ultimi venti giorni di trattative. Se Fofana è l’obiettivo principale, non tramonta nemmeno l’alternativa Koné.

Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport il centrocampista del Borussia Monchengladbach potrebbe diventare rossonero nel caso in cui sfumasse in maniera definitiva l’opzione che porta al mediano del Monaco.