Kone Milan, ARRIVA la SVOLTA che scuote Ibrahimovic! Mossa a SORPRESA e Roma all’angolo

Kone Milan, il Borussia Moenchengladbach ha rifiutato la prima proposta della Roma per il centrocampista: rossoneri ancora in corsa

Importante aggiornamento fornito da Gianluca Di Marzio su Manu Koné, calciatore vicino al calciomercato Milan:

PAROLE – «Il Borussia Moenchengladbach ha rifiutato la prima offerta della Roma per Manu Koné: i giallorossi si sono spinti a una quota intorno ai 15 milioni di euro, ritenuta troppo bassa dai tedeschi, che chiedono di più. Come anticipato, l’agente del calciatore francese si trova da ieri nella capitale in attesa di sviluppi nelle prossime ore, le ultime di questa finestra estiva di calciomercato. Koné intanto ha raggiunto l’accordo con la Roma e spinge perché i due club possano trovare l’intesa».