Kone Milan, è LUI il primo obiettivo per il centrocampo! Maignan CHIAVE dell’affare? CLAMOROSA novità

Kone-Milan, è lui il primo obiettivo del calciomercato rossonero in caso di cessione di Bennacer: Maignan chiave dell’affare

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il primo obiettivo del calciomercato Milan per il centrocampo in caso di cessione di Ismael Bennacer è Koné del Borussia Monchengladbach sul quale c’è anche la concorrenza della Roma.

La trattativa potrebbe essere facilitata dal fatto che il centrocampista classe 2001 ha lo stesso procuratore di Mike Maignan. I prossimi giorni saranno dunque decisivi in un senso o nell’altro.