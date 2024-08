Kone Milan, i rossoneri ABBANDONANO la pista? L’INDISCREZIONE ha del CLAMOROSO. TUTTI i dettagli

Kone-Milan, i rossoneri sono pronti ad abbandonare la pista per il centrocampista francese? Clamorosa indiscrezione

Clamorosa indiscrezione rilanciata dalla Gazzetta dello Sport sul calciomercato Milan e in particolare sulle possibili mosse a centrocampo. I rossoneri, che sono in chiusura per Silvano Vos dell’Ajax, avrebbero deciso di mollare Manu Koné anche con l’eventuale partenza di Bennacer e Adli.

Se si liberasse uno slot il Diavolo potrebbe dunque optare per l’acquisto di un’altra punta piuttosto che di un ulteriore mediano: Fonseca si sente tranquillo in quella zona del campo. Prossimi giorni decisivi in un senso o nell’altro: sul calciatore resta vigile anche la Roma.