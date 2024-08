Kone Milan, Di Marzio SPIEGA: «Duello APERTO con la Roma ma i rossoneri possono prenderlo SOLO in un caso»

Kone-Milan, Gianluca Di Marzio, noto giornalista, ha fatto il punto sulla trattativa per il centrocampista francese: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Gianluca Di Marzio, noto giornalista esperto di mercato, ha fatto il punto su Kone, obiettivo caldo del calciomercato Milan in queste ultime 48 ore della sessione estiva:

PAROLE – «Tra Milan e Roma c’è una vera e propria sfida per Manu Koné, che il Milan prenderebbe se andasse via Bennacer e la Roma prenderebbe invece se riuscisse a chiudere lo scambio Abraham-Saelemaekers, perché avrebbe anche una forza economica in più».