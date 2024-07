Kone Milan, l’INDISCREZIONE fa SOGNARE i tifosi! C’entra FOFANA, INCREDIBILE scenario

Kone-Milan, l’indiscrezione fa sognare i tifosi rossoneri: il centrocampista non è alternativo a Fofana. Tutti i dettagli

Intervenuto a Playback, Matteo Moretto ha fornito questo aggiornamento sul calciomercato Milan:

PAROLE – «Koné è un pallino della dirigenza rossonera. Non ci sono ancora trattative in corso, solo contatti con l’entourage e non con il Borussia. In tanti hanno chiesto se Koné è alternativo a Fofana. Allora: in principio sì. Ma dipende anche dalle possibili uscite. Quindi credo che l’idea di base è mantenere Fofana prima e poi vedere cosa succederà con le uscite, perché Adli e Bennacer sono cedibili. Sicuramente Koné piace, è in lista ed è un centrocampista che eventualmente, se poi il Monaco non dovesse abbassare le richieste, o comunque ci dovesse essere distanza, allora il Milan potrebbe buttarsi solo su Koné».