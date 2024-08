Kjaer, CLAMOROSA ipotesi per il futuro! L’ex Milan RESTA in Serie A? Ultime

Kjaer, clamorosa ipotesi per il futuro dell’ex difensore del Milan: sondaggio del Venezia per il danese attualmente svincolato

Come riportato da Gianluca Di Marzio, ci sono alcune novità sul futuro dell’ex Milan Kjaer:

PAROLE – «Il Venezia rimane attivo sul mercato. Così, la società ha effettuato un sondaggio per Simon Kjaer, ex difensore danese del Milan. Dopo aver manifestato un interesse per Rui Modesto, il Venezia continua a muoversi sul mercato. Il club infatti ha chiesto informazioni per Simon Kjaer. Difensore classe 1989, Kjaer è rimasto svincolato al termine della scorsa stagione vissuta con la maglia del Milan».