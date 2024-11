Kiwior Milan, nulla da fare per il centrale! La decisione dell’Arsenal spiazza Ibrahimovic

Kiwior Milan, i rossoneri dovranno rinunciare all’acquisto in prestito del centrale: l’Arsenal fa muro e non concede il via libera

Come riferito da TMW, il calciomercato Milan dovrà con ogni probabilità rinunciare all’idea di affondare il colpo per Kiwior, difensore dell’Arsenal, a gennaio:

PAROLE – «Già un anno fa il Milan lo aveva messo nel mirino, ma poi l’Arsenal non aveva intenzione di privarsene anche perché in lotta per la Premier League. Cederlo significherebbe inserire un altro difensore mancino che non è già integrato con il modulo e la filosofia di Arteta. Kiwior finora non è mai stato un titolare fisso, ma la prima alternativa in caso di mancanza di Gabriel Magalhaes. In questa stagione ha giocato solo spezzoni fra Champions ed Europa League, mentre due partite da 180 minuti in Coppa di Lega inglese. L’Arsenal, dopo avere investito circa 25 milioni di euro nel gennaio del 2023, non ha intenzione di farlo andare via a titolo temporaneo».