Kirovski Milan Futuro, UFFICIALE il ruolo del nuovo dirigente rossonero! L’ANNUNCIO di Ibrahimovic in conferenza

Kirovski-Milan Futuro, ufficiale il ruolo del nuovo dirigente rossonero: sarà responsabile tecnico della seconda squadra

Nel corso della conferenza stampa odierna a Milanello, Zlatan Ibrahimovic ha annunciato Jovan Kirovski come nuovo responsabile tecnico del Milan Futuro:

PAROLE – «Responsabile del Milan Futuro sarà Jovan Kirovski. Ha esperienza come calciatore, arriva dagli USA, ha lavorato con i Galaxy. Per noi è un tipo di profilo alto e siamo fortunati ad averlo. L’allenatore sarà Daniele Bonera; ha giocato nel Milan tanti anni, è stato nello staff di Pioli e ha lavorato individualmente con tanti giovani. Per noi è la scelta giusta perchè l’importante è avere una collaborazione con la Prima Squadra, senza ego: quando a Fonseca servirà qualcosa, Bonera dovrà essere disponibile, aperto».

LA CONFERENZA STAMPA DI IBRAHIMOVIC