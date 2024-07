Keylor Navas verso il Monza ma non sarà il SOLO acquisto in porta: Galliani PENSA a quell’ex Milan! Può essere il portiere di riserva

Si muove qualcosa nel mercato dei portieri in Serie A: dopo la trattativa a sorpresa per l’arrivo di Keylor Navas al Monza, l’ad del club brianzolo, Adriano Galliani, vuole regalare un vice portiere a Nesta e torna a pensare, in maniera indiretta, al Milan.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, con il passaggio di Sorrentino alla Juve Stabia, e il no di Gollini, che vuole giocare da titolare, si fa avanti la candidatura di Francesco Bardi della Reggiana, che ha anche l’ok di Nesta avendolo allenato sia a Reggio Emilia che a Frosinone. Le altre opzioni sono Alessandro Plizzari, ex delle giovanili del Milan oggi al Pescara in Serie C e Semuel Pizzignacco della Feralpisalò