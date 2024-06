Kelly Milan: il club di Premier beffa i rossoneri, affare vicino alla CHIUSURA

Il calciomercato Milan costretto a depennare l’obiettivo Kelly dalla lista. Affare vicino alla chiusura con questo club di Premier League

Come riportato da Fabrizio Romano infatti Il Newcastle è pronto a completare l’accordo con il giocatore nelle prossime settimane, lavorando sui dettagli formali del trasferimento a parametro zero. Non c’è nessun cambio di programma come è successo per Tosin Adarabioyo, Kelly, dovrebbe unirsi al suo nuovo club a luglio.