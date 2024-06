Kean Milan: CONTATTI con la rivale di Serie A, Giuntoli fissa il prezzo per l’attaccante

La Juve e la Fiorentina sono in contatto per parlare di Moise Kean, accostato anche al Milan. La richiesta di Giuntoli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sono in corso dei contatti tra la Juve e la Fiorentina per parlare di Moise Kean. Nelle prossime ore, è previsto anche un incontro tra i viola e l’agente dell’attaccante classe 2000, accostato anche al calciomercato Milan, per cercare un’intesa sul contratto.

La Juve per cedere Kean vuole 15 milioni, ma la Fiorentina vorrebbe spendere di meno. L’attaccante, però, va in scadenza di contratto con i bianconeri nel 2025. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione.