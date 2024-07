Kean, l’ex obiettivo del Milan si PRESENTA: «Ecco perché ho scelto la Fiorentina, ho fatto una promessa»

L’ex obiettivo del Milan, Moise Kean si è presentato oggi come nuovo calciatore della Fiorentina. Ecco cosa ha detto

LE PAROLE – «Mister Palladino è un’ottima persona. Mi ha sempre aiutato, anche nel mercato di prima, dicendomi di fare buone cose. Adesso che ce l’ho qua non vedo l’ora di iniziare a fare bene con la Fiorentina insieme. Posso dare tanto alla Fiorentina, una società che a sua volta ti dà tutto per fare bene. Ripeto, non vedo l’ora di iniziare. Ho promesso un po’ di gol, ma voglio dimostrare in campo»