Karius Milan, pazza IDEA per la porta rossonera! Cosa filtra sul possibile colpo a zero

Karius Milan, pazza IDEA per la porta rossonera! Cosa filtra sul possibile colpo a parametro zero: i dettagli

Il calciomercato Milan continua in queste ore la propria ricerca sul mercato ad un nuovo secondo portiere che possa prendere il posto dell’infortunato Sportiello (che sarà out per circa 2-3 mesi).

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport ai rossoneri sarebbe stato proposto anche Loris Karius: il tedesco, attualmente svincolato dopo la fine del suo contratto con il Newcastle, è un nome che però al momento non scalda la dirigenza.