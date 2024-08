Kalulu via dal Milan: ecco perchè i rossoneri lo stanno CEDENDO alla Juventus, il RETROSCENA

Tra i possibili addii in casa Milan c’è quello di Kalulu. Il giocatore è vicino alla Juventus, ecco perchè si pensa alla sua cessione

Sono ore calde. Kalulu dal Milan sta per passare alla Juventus. Tutto frutto di un blitz da parte del direttore dell’area sportiva bianconera, Cristiano Giuntoli, che ha messo nelle condizioni i due club di trovare un principio di accordo per l’arrivo del 24enne difensore alla corte di Thiago Motta.

Ma perché il Milan sta vendendo Kalulu alla Juventus? Sono varie le motivazioni, in realtà, che hanno portato i rossoneri ad accettare di buon grado la proposta bianconera. Come riportato da Calciomercato.com primo motivo su tutti è la voglia di giocare, di sentirsi importante per la squadra e di avere il giusto spazio. La scorsa non è stata una stagione semplice per Kalulu: è rimasto fermo per 36 giorni tra settembre e ottobre per un infortunio di natura muscolare. Ci sono altri due fattori da considerare. In primis, il risparmio a bilancio e la plusvalenza che le casse del Milan registrerebbero. In ultimo, va considerato il discorso liste. Il Milan si trova infatti a dover riflettere sulla situazione della propria rosa nell’ottica della compilazione delle liste per la Serie A e per la Champions League. Due liste da 25 calciatori ciascuna, nelle quali oltre agli 8 giocatori di formazione italiana (4 nel proprio vivaio e altrettanti da settori giovanili di altre squadre del nostro Paese) c’è un paletto molto semplice da osservare: quello dei giocatori stranieri di età superiore ai 22 anni,