Kalulu Milan, a breve NOVITÀ per il trasferimento alla Juve: COSA STA SUCCEDENDO. I dettagli

Tra i calciatori in uscita dal calciomercato Milan c’è sicuramente Kalulu che sembrava a un passo dalla Juve. Il difensore deve ancora scegliere il suo futuro ma, secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini a TMW, ci potrebbero essere a breve novità.

PAROLE – «È un momento decisivo per il trasferimento di Koopmeiners alla Juventus. Ormai è tutto pronto, serve l’apertura dell’Atalanta che potrebbe arrivare visto l’acquisto di Samardzic. Per la difesa sono attese a breve novità per Kalulu».