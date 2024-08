Kalulu Milan, cosa manca per la CHIUSURA del trasferimento in bianconero: l’affare potrebbe SALTARE? Le ultimissime sul rossonero

L’affare che potrebbe portare Kalulu alla Juventus non è in bilico. Filtrano sensazioni positive per la chiusura della trattativa tra il calciomercato Milan e i bianconeri che hanno già trovato l’accordo.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, nonostante il difensore si sia allenato oggi con Fonseca c’è ottimismo. Cosa manca allora per chiudere? Il francese deve ancora pronunciarsi definitivamente sul trasferimento e dare il sì al trasferimento.