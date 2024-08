Kalulu Milan, non solo la Juventus: spunta una nuova IPOTESI per il francese! Ore caldissime

Kalulu Milan, non solo la Juventus: spunta una nuova IPOTESI per il difensore francese! Sono ore caldissime

Non c’è soltanto l’ipotesi Juventus per Pierre Kalulu che, dopo che le due società hanno trovato un accordo per il suo trasferimento a Torino, ha chiesto tempo ulteriore per decidere prima di dare una risposta definitiva.

In questo scenario si è inserita l’Atalanta, anche lei a caccia di rinforzi in quel reparto e anche lei interessata al difensore in uscita dal Milan. Le prossime saranno ore decisive. Lo riporta il Corriere dello Sport.