Kalulu Juve, scatta l’opzione per l’acquisto: quanti milioni incasserà il Milan. Le cifre e i dettagli del trasferimento del francese

Kalulu diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Juve a partire dalla prossima stagione.

In base a quanto riferito da Nicolò Schira via Twitter, infatti, l’intenzione dei bianconeri è quella di far scattare l’opzione di acquisto già fissata in estate col mercato Milan. I rossoneri incasseranno 14 milioni più 3 di bonus, mentre per Kalulu è pronto un contratto fino al 2029 da 2,4 milioni all’anno.