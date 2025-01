Juventus Milan, novità per i tifosi: accadrà nel prossimo turno di Serie A

Juventus Milan, arriva la novità per il match in programma sabato 18 gennaio alle ore 18:00 all’Allianz Stadium

La gara tra Juventus e Milan, in programma sabato 18 gennaio alle ore 18:00 all’Allianz Stadium di Torino, sarà tramessa gratuitamente su DAZN. Per chi è abbonato non cambierà nulla, per i non abbonati invece ci sono circa 2 milioni di accessi a disposizione.

Questa la comunicazione di DAZN: «Per chi è già abbonato a DAZN non cambierà nulla e potrà accedere in qualsiasi momento, mentre la visione in free in diretta delle partite di Serie A Enilive da parte di account gratuiti senza abbonamento DAZN, invece, sarà possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti»