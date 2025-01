Juventus Milan: dove vedere il match, orario e probabili formazioni. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Allo Stadio Allianz Stadium andrà in scena la sfida valevole per la 21ª giornata di Serie A tra la Juventus e il Milan. Andiamo a scoprire le ultimissime sul match.

Juventus Milan: le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All. Conceicao.

Juventus Milan: orario e dove vederla in tv

Il match Juventus-Milan si giocherà alle ore 18:00 di sabato 18 gennaio. Verrà trasmessa su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone. Inoltre, solo per questa partita, sarà visibile in chiaro.