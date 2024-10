Juventus Cagliari 1-1: Vlahovic non basta, Marin stoppa Thiago Motta allo Stadium. Il Milan può tentare il sorpasso sui bianconeri

La Juventus saluta il controsorpasso ai danni dell’Inter in classifica e soprattutto l’imbattibilità della propria porta in questo campionato di Serie A. Il Cagliari – nel ’66/67 arrivato a sette giornate senza subire gol – difende il proprio record e strappa un ottimo 1-1 a Torino, in casa dei bianconeri.

A decidere la sfida le reti di Vlahovic su rigore e di Marin. Il Milan, vincendo stasera contro la Fiorentina, supererebbe proprio i bianconeri.