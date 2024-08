Jovic Milan il serbo è IN VENDITA! La COMUNICAZIONE fatta all’agente e gli SCENARI per il suo futuro: ecco dove può andare

Gli uomini del calciomercato Milan hanno chiarito quelli che sono i loro piani per il reparto offensivo: per un Tammy Abraham che sta per arrivare c’è un Luka Jovic che, con ogni probabilità, andrà via. Come svelato da Calciomercato.com, infatti, nella giornata di ieri la dirigenza ha chiesto all’agente del calciatore, Fali Ramadani, di trovare una nuova sistemazione al proprio assistito.

Sembra che si stia muovendo qualcosa tra Spagna, Turchia e Olanda per l’attaccante serbo per il suo trasferimento last minute e prima del gong di questa finestra estiva.