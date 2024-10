Jovic Milan, attaccante all’angolo! Ipotesi da non credere, non se lo aspettava nessuno

Jovic Milan, attaccante all’angolo! Senza una svolta significativa pronta la cessione a gennaio anche a titolo gratuito

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, uno dei nomi in uscita dal calciomercato Milan è quello di Luka Jovic. L’attaccante serbo, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, senza una svolta immediata sotto il profilo dei gol (9 nella scorsa stagione) verrà ceduto con ogni probabilità già a gennaio.

La novità è che, se si trovasse una squadra disposta a pagare l’intero ingaggio della punta, il Milan sarebbe disposto a concedere anche il cartellino gratuito.