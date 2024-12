Jovic Milan, il futuro è ormai deciso: la società rossonera aspetta solo questo

Jovic Milan, il futuro è ormai deciso: la società rossonera aspetta solo l’inizio del mercato invernale e l’arrivo di nuove offerte per il serbo

Come riportato da Tuttosport, il prossimo sarà un gennaio molto caldo per il calciomercato Milancon il chiaro intento di migliorare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca.

Qualcosa si dovrebbe muovere anche in uscita e in tal senso Luka Jovic sembra prossimo all’addio. Il serbo non fa parte del progetto e con l’inserimento di Camarda in prima squadra, l’ex Fiorentina sarebbe ormai il quarto attaccante in rosa. Le offerte che arriveranno saranno tutte prese in considerazione.