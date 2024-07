Jovic Milan: arrivano conferme sul possibile addio del serbo. La posizione del club è questa, cosa succede

Secondo quanto riportato da Antonio Vitiello, la posizione di Luka Jovic al Milan non è salda. Il futuro dell’attaccante, infatti, dipende dalle offerte che arriveranno da qui al termine della sessione estiva di calciomercato.

I rossoneri hanno definito l’arrivo di Alvaro Morata e ora sono al lavoro per un secondo colpo in attacco. Valutazioni in corso, dunque, sulla permanenza o meno di Jovic nello scacchiere offensivo di Paulo Fonseca.