Jovic Milan, la storia continua: quando sarà ufficiale il RINNOVO del contratto dell’attaccante serbo. Ultime

A una prima parte di stagione certamente al di sotto della aspettative Luka Jovic ne ha fatto seguire una seconda molto più prolifica e positiva che l’hanno portato a strappare il rinnovo del contratto.

Il Milan infatti ha scelto di prolungare l’attuale accordo in scadenza con il serbo e tenerlo in rosa come bomber di scorta. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il rinnovo sarà ufficiale a breve.