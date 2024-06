Jovic via dal Milan in estate? Il club ha un nuovo PIANO per l’estate: tutte le NOVITÀ

Jovic via dal Milan in estate? Il club ha un nuovo PIANO per l’estate ormai alle porte: tutte le NOVITÀ sui rossoneri

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sull’attacco del Milan. Oltre a Zirkzee, nelle scorse ore il club rossonero ha avuto dei contatti con il Chelsea per Broja, che verrebbe visto come possibile alternativa all’olandese.

Proprio per questo motivo è tornata in bilico la posizione di Luka Jovic, il cui contratto con i rossoneri è in scadenza e per questo non è escluso possa partire nelle prossime settimane.