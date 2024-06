Jovic Milan: futuro segnato, l’input degli agenti e il FATTORE decisivo per la permanenza

Il futuro di Jovic al Milan sembra segnato. L’input degli agenti dell’attaccante e il fattore decisivo per la permanenza

La decisione finale su Jovic sta per arrivare definitivamente, ma la convinzione comune è che rimarrà al Milan: in scadenza di contratto al 30 giugno, l’ex Fiorentina si era preso del tempo per valutare il prossimo step da compiere.

Come riportato da Calciomercato.com gli erano arrivate diverse proposte dall’estero, ma nessuna di queste sembra averlo convinto. Motivo che porta verso un nuovo accordo, annuale, grazie al quale Jovic resterebbe al Milan. Questo sarebbe l’input dato ai suoi agenti: restare, sapendo di non essere titolare, ma di poter essere chiamato spesso in causa. La scelta sarà di Fonseca, neo allenatore rossonero.