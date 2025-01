Jovic Milan, spunta l'accordo tra i rossoneri e il serbo! Retroscena da non credere, può andarsene perchè... Ultimissime

Condividi via email

Jovic Milan, c’è l’accordo tra il club rossonero e l’attaccante serbo: l’ex Fiorentina è pronto a partite per giocare di più

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha le idee chiare per quanto riguarda le operazioni in uscita.

Il Milan però, oltre a quella di Okafor, vorrebbe fare almeno un’altra cessione, quella di Luka Jovic, la scorsa estate lasciato fuori dalla lista Champions. Gli agenti del serbo gli stanno cercando un’altra destinazione, per farlo giocare dopo che non mette piede in campo da settembre. Là davanti, con Morata, Abraham e Camarda, di chance Jovic ne avrà poche. Soprattutto se arriverà anche Rashford o un altro attaccante. La partenza di Luka alleggerirà il monte ingaggi rossonero.