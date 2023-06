Roma, Mourinho annuncia: «Ecco quale sarà il mio futuro»

José Mourinho, tecnico della Roma, ha annunciato novità sul proprio futuro dopo la finale di Europa League persa col Siviglia

Intervenuto in conferenza stampa dopo Siviglia-Roma, José Mourinho ha dichiarato:

«Voglio rimanere, però i miei giocatori meritano di più e anche io merito di più. Io voglio lottare per un di più. Sono un pochino stanco di essere allenatore, uomo di comunicazione, di essere la faccia che dice che siamo stati derubati. Sono un pochino stanco di essere così tanto. Voglio rimanere con le condizioni di dare di più, e se non giochiamo la Champions è una buona notizia. E’ paradossale, ma non siamo ancora una squadra da Champions».