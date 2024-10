Italia U19, pareggio per 3-3 contro il Galles: in rete sia Camarda sia Liberali. I dettagli

Italia U19, pareggio in amichevole per 3-3 contro i pari età del Galles: a segno entrambi i rossoneri Camarda e Liberali

L’Italia U19 ha pareggiato per 3-3 in amichevole contro i pari età del Galles. In campo i due gioielli della giovanile del Milan Futuro, Camarda e Liberali, entrambi andati a segno: al minuto 30 e al minuto 31.

L’ultimo gol azzurro è stato firmato da Fortini ed è valso il momentaneo vantaggio al minuto 92. All’ultima azione della partita è arrivato il pareggio definitivo del Galles. Per gli ospiti in rete Yoganathan, Biancheri e Morgan.