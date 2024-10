Italia Israele: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della quarta giornata di Nations League in programma alle 20:45

L’Italia di Luciano Spalletti dopo il pareggio per 2-2 contro il Belgio affronta Israele ad Udine nella quarta giornata di Nations League.

Italia Israele 2-1: sintesi e moviola

1′ FISCHIO D’INIZIO DI ITALIA ISRAELE!

8′ La prima occasione della partita è per l’Israele! Fagioli perde un brutto pallone, Gloch ne approfitta, si avvicina all’area di rigore e lascia partire un fendente che sfiora il palo

12′ Primo tiro dell’Italia – Raspadori si mette in proprio e dalla distanza tenta il tiro che viene deviato in corner

13′ Sugli sviluppi del piazzato Retegui stacca altissimo per colpire di testa, ma la conclusione termina di molto fuori

16′ Italia ad un passo dal gol – Lancio dalle retrovie di Di Lorenzo a pescare tutto solo Retegui che a tu per tu con Glazer si fa ipnotizzare dal portiere di Israele

18′ Italia vicinissima al gol – Giocata di Raspadori per Frattesi che serve Retegui di prima, botta di esterno al volo dell’attaccante dell’Atalanta che Glazer respinge con un altro mezzo miracolo

20′ Tonali sfiora il gol – Altra grande azione dell’Italia con Frattesi a liberare il centrocampista del Newcastle che, a tu per tu con Glazer, sceglie la potenza calciando addosso al portiere

30′ Altra opportunità per Retegui – Dimarco dalla sinistra mette dentro un crosso basso su cui Frattesi non arriva in scivolata, mentre l’attaccante colpisce l’esterno della rete

32′ Gloch ci riprova – Conclusione alta da buona posizione, l’Israele torna a farsi vivo in avanti

34′ Raspadori spara alto – Uscita avventata di Glazer sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la palla arriva all’attaccante del Napoli che controlla e lascia partire il sinistro senza inquadrare la porta

39′ RIGORE PER L’ITALIA! Tonali viene atterrato nell’area dell’Israele, l’arbitro indica subito il dischetto

41′ GOL DELL’ITALIA!!! RETEGUI CALCIA ALL’INCROCIO DEI PALI DAL DISCHETTO

42′ Clamorosa occasione per Raspadori – L’attaccante del Napoli cade prima di tirare a botta sicura in area

45′ Concesso 1 minuto di recupero

FINE PRIMO TEMPO

46′ INIZIA IL SECONDO TEMPO DI ITALIA ISRAELE! Dentro Ricci per Fagioli, anche gli ospiti fanno una sostituzione

54′ RADDOPPIO DELL’ITALIA!!! CALCIO DI PUNIZIONE BEN BATTUTO DA RASPADORI, CAPITAN DI LORENZO INSACCA DI TESTA

64′ Doppio cambio nelle file di Israele

66′ GOL ABU FANI!!! ISRAELE RIAPRE LA PARTITA CON UNA RETE DIRETTAMENTE DA CALCIO D’ANGOLO, PROTESTE DEGLI AZZURRI PER UN POSSIBILE FALLO

Migliore in campo Italia: al termine del match

Italia Israele 2-1: risultato e tabellino

Reti: 41′ Retegui, 54′ Di Lorenzo, 66′ Abu Fani

ITALIA (3-5-1-1): Vicario; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli (46′ Ricci), Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. CT: Luciano Spalletti

ISRAELE (3-4-2-1): Glazer; Fleingol, Nachmias, Baltaks; Abada, Kanichowsky (46′ Jaber), Abu Fani, Haziza; Don Peretz, Gloch; Madmon. CT: Ben Shimon

Arbitro: Ricardo De Burgos