Italia Femminile, Bergamaschi: «Gruppo unito, sulla Francia...»

Valentina Bergamaschi, esterno del Milan Femminile, ha parlato dal ritiro dell’Italia: le sue dichiarazioni da Coverciano

Valentina Bergamaschi è intervenuta in conferenza stampa dal ritiro dell’Italia Femminile a Coverciano. Le sue parole:

«Non è né un vantaggio né uno svantaggio perché se vogliamo arrivare fino in fondo e dimostrare la nostra forza, dobbiamo affrontare squadre di grandissimo livello e una di queste sarà certamente la Francia che lotterà per il titolo. Vedremo come affronteremo la gara, ma credo e spero che il nostro gruppo sia molto coeso, non mollerà fino alla fine e vorremmo comunque dimostrare la nostra forza sul campo».