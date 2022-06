Italia, Collovati: «Gol di Tardelli nella finale dell’82? Ve lo racconto»

Fulvio Collovati, ex calciatore del Milan tra le altre, ha ricordato la rete di Tardelli nella finale del Mondiale del 1982: le sue parole

Intervistato da Il Giornale, Fulvio Collovati è tornato sulla finale tra Italia e Germania nel mondiale del 1982:

«Se avessimo perso la finale (giocata con cinque difensori in campo, ndr) chissà cosa avrebbero detto i nostri detrattori, perché c’era tanta gente che non ci voleva bene, accusavano Bearzot di difensivismo. E invece quella squadra diede una lezione di calcio moderno, di intercambiabilità dei ruoli: il gol di Tardelli arrivò dopo uno scambio in area avversaria tra due difensori come Bergomi e Scirea, scesi ad attaccare. Cose che si vedono raramente anche adesso».