Inzaghi recrimina ancora: «Scudetto? C'è grande rammarico, di solito...»

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, è tornato a parlare dello scudetto perso contro il Milan nella scorsa stagione: le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa, Simone Inzaghi ha dichiarato:

«Lukaku è un giocatore fortissimo, ma non dimentico quello che hanno fatto gli altri attaccanti la scorsa stagione. Ci hanno permesso di fare un’ottima stagione con due trofei vinti, anche se c’è ancora il rammarico di non aver vinto lo scudetto. Solitamente, con 84 punti, cinque volte su sei porti a casa il campionato. A noi non è successo e quindi quest’anno ripartiamo con grande voglia».