Inzaghi sicuro: «Supercoppa? Milan squadra attrezzata come le altre. Noi...»

Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha analizzato la prossima Supercoppa Italiana contro Milan, Juve e Atalanta. Le dichiarazioni

Intervenuto nel corso del postpartita di Cagliari Inter, Simone Inzaghi ha parlato così commentando il successo ottenuto contro i rossoblù. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn sulla prossima Supercoppa Italiana con Milan, Atalanta e Juve.

SUI 12 GOL NEI PRIMI 15 MINUTI DEL SECONDO TEMPO – «Chiaramente i numeri son sempre importanti però a fine primo tempo assieme allo staff abbiamo fatto i complimenti alla squadra perché dovevamo continuare così. Abbiamo trovato una squadra organizzata e tenace, non era semplice venire qui e vincere. Sapevamo che trovavamo una squadra ferita ma viva e così è stata. Abbiamo dovuto fare un’ottima prestazione di squadra. Nel primo tempo siamo partiti bene ma abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio, nonostante quello l’occasione di Lautaro e quella di Mkhitaryan sono state limpide. Non siamo riusciti a fare gol. Nel secondo tempo siamo rientrati pressando e accorciando, volevamo questa vittoria e l’abbiamo ottenuta con tanto sacrificio. Adesso partiremo per la Supercoppa, si chiude un 2024 per noi entusiasmante con la vittoria della seconda stella che è una cosa che sarà sempre con noi e ci unirà con i nostri tifosi. Cercheremo di andare in Arabia per la Supercoppa sapendo di trovare squadre attrezzate».