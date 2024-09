Inter Milan, l’INDISCREZIONE su Ibrahimovic è da BRIVIDI! Post-partita da URLO, è successo DAVVERO

Inter-Milan, clamorosa indiscrezione su Zlatan Ibrahimovic: è successo nel post-partita, cosa ha fatto lo svedese

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, c’è grande soddisfazione in casa Milan per la vittoria nel derby di ieri sera contro l’Inter. A tal proposito è emerso un importante retroscena relativo a Zlatan Ibrahimovic.

Negli spogliatoi Ibra si è congratulato con tutti, compreso Fonseca che aveva rassicurato giovedì, quando si era presentato a Milanello per parlare con il gruppo. Le sue parole evidentemente hanno stimolato la reazione e ora il morale è più alto