Inter Milan, è LUI il migliore in campo! Prova da SBALLO, a San Siro hanno preso NOTA

Inter-Milan, è Matteo Gabbia il migliore in campo della sfida vinta ieri sera dai rossoneri a San Siro: Spalletti prende nota

Le pagelle dei quotidiani oggi in edicola esaltano la prestazione di Matteo Gabbia, autore del gol vittoria del Milan nel derby di ieri sera e autore di una prova impeccabile in fase difensiva. Questo il giudizio della Gazzetta dello Sport: Spalletti a San Siro ha preso nota in ottica Nazionale Italiana:

PAROLE – «Insuperabile in area, sempre in anticipo, timbra un derby indimenticabile col gol del 2-1 davanti a Spalletti. Meglio gli stranieri…?».