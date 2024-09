Inter Milan, la DECISIONE della Curva Nord nerazzurra SPIAZZA tutti! Cosa è EMERSO nelle ultime ore

Inter-Milan, la decisione della Curva Nord nerazzurra spiazza tutti: niente coreografia nel derby di questa sera a San Siro

Curva Nord Inter ormai la decisione è presa. I supporter nerazzurri hanno deciso che non ci sarà nessuna coreografia nel Derby contro il Milan. Una sfida che sarà quindi solo in campo e, come riporta il Corriere della Sera, il motivo è dettato agli episodi inizio settembre.

MOTIVAZIONE – «I fatti d’inizio settembre a Cernusco sul Naviglio, paesone dell’hinterland milanese, che come corollario ha portato anche allo stravolgimento del gruppo dirigente»