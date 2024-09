Inter-Milan Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della quinta giornata di campionato in programma alle 11

Il Milan Primavera di Federico Guidi, si appresta ad affrontare il derby con l’Inter questa mattina alle 11 nella quinta giornata del campionato Primavera.

Inter-Milan Primavera: 1-3 sintesi

PRIMO TEMPO

1′ – COMINCIA il match

4′ Prova ad affacciarsi l’Inter dalle parti dell’area rossonera: cross di Motta dalla trequarti che non trova nessun nerazzuro pronto a colpire

9′ Testa di Paloschi! Sul corner il centrale rossonero scegli i tempi giusti ma non riesce a schiacciare il pallone in porta

15′ MIRACOLO DI LONGONI! Ora il Milan traballa! Gran palla per Spinaccè che viene perso da Dutu e con la punta del piede prova a prendere in controtempo Longoni che fa un autentico miracolo e chiude in angolo

16′ ANNULLATO UN GOL ALL’INTER. Sugli sviluppi del calcio d’angolo segna Motta dopo un batti e ribatti: De Angeli annulla per un fuorigioco evidente

18′ – MILAN IN VANTAGGIO! Dutu stacca più in alto di tutti e batte imparabilmente Calligaris! Rossoneri avanti

29 ‘ – RADDOPPIA IBRAHIMOVIC – Erroraccio di Aidoo che sbaglia il controllo sul cross rossonero e spalanca la porta al numero 11 rossonero che con un gran tiro buca Calligaris.

37′ Ci prova Sala di prima intenzione con una gran botta da fuori area: la conclusione volta alta ma non di tanto. Intanto Berenbruch torna in campo.

45′ – Mosconi la riapre a fine primo tempo, i nerazzurri accorciano le distanze

47′! RIGORE PER IL MILAN CONQUISTATO DA MAGNI! Bonomi fredda Calligaris dal dischetto, termina il primo tempo coi rossoneri avanti di due reti

SECONDO TEMPO

1′ – Comincia la ripresa

14′ – Problemi per Longoni: il portiere rossonero si è seduto per terra e si massaggia la coscia sinistra. Chiesto il cambio. Entra Colzani

Inter-Milan Primavera 1-3 risultato e tabellino

Dutu (M), Ibrahimovic (M), Mosconi (I) Bonomi (M)

INTER (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Garonetti, Alexiou, Motta; Zarate, Bovo, Berenbruch; De Pieri, Spinaccè, Mosconi. A disp.: Zamarian, Cocchi, Zanchetta, Maye, Lavelli, Venturini, Della Mora, Re Cecconi, Pinotti, Romano, Topalovic. All. Zanchetta.

MILAN (4-3-3): Longoni; Bakoune, Dutu, Paloschi, Magni; Stalmach, Sala, Comotto; Bonomi, Turco, Ibrahimovic. A disp.: Colzani, Nissen, Mancioppi, Perin, Perrucci, Parmiggiani, Ossola, Perera, Colombo, Siman, Scotti. All. Guidi.