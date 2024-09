Inter Milan, Fonseca GASA l’ambiente: «POSSIAMO VINCERE, domani potrebbe SUCCEDERE QUESTO». Le sue parole in conferenza

Paulo Fonseca, oggi in conferenza, ha presentato la partita di domani sera contro l’Inter. Il tecnico del Milan si è dimostrato molto confidente e sicuro: la sua squadra può tornare a vincere il derby. Di seguito le sue parole.

MOMENTO – «Noi partiamo per giocare contro una squadra molto forte ma può essere una partita importante per noi. Io voglio guardare sempre le cose positive, possiamo vincere se facciamo una buona partita. Può essere un momento importante per noi».