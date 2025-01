Inter Milan, il derby è anche sul mercato: a giugno sarà sfida per due talenti della Serie A. Chi sono e tutti i dettagli della situazione

La sfida tra Inter e Milan domani sarà in campo con in palio la vittoria della Supercoppa Italiana, ma in estate il derby si sposterà sul campo del…mercato.

Come scrive Tuttosport, infatti, entrambi i club seguono con interesse 2 talenti di questa Serie A: Nico Paz e Ricci. Sul primo l’Inter è in vantaggio perché lo considera il possibile erede di Mkhitaryan e lo sta corteggiando da mesi sfruttando anche il buon feeling tra Zanetti e il Real Madrid. Il centrocampista del Torino, invece, da settimane è seguito dal Milan con i nerazzurri in agguato in caso di cessione di Frattesi o come alternativa a Barella.