Inter Milan DECISIVA per Fonseca? C’è l’ombra di QUESTO allenatore. Ibra la PENSA diversamente

Il derby tra Inter e Milan si fa sempre più vicino e la panchina di Fonseca è sempre più in bilico: c’è l’ombra di un nuovo nome

Come riporta La Repubblica, con il derby tra Inter e Milan che si avvicina la posizione di Fonseca è sempre più in bilico. Un nome per la panchina si fa sempre più pressante ed è quello di Maurizio Sarri, che guarderà la gara con un certo interesse.

Sempre secondo La Repubblica, però, l’idea di Zlatan Ibrahimovic è ben diversa. Lo svedese avrebbe un suo candidato preferito. In ogni caso, il destino dell’allenatore portoghese sembra ormai segnato e il derby di domenica 22 settembre potrà essere davvero decisivo.